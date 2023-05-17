В Перми произошла авария на подъезде к Коммунальному мосту

Сегодня утром в Перми затруднено движение на Коммунальном мосту и на подъездах к нему. Как сообщает ИА «Текст» со ссылкой на информацию, полученную от водителей, в основном транспорт стоит в Камской долине. Здесь также произошло ДТП: столкнулись фура и легковой автомобиль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Перми Фото: администрация Перми

С 29 апреля на Коммунальном мосту идут ремонтные работы. Завершить их планируется 1 июня. На это время движение по мосту ограничено: на ремонтируемом участке осуществляется только по двум полосам, по одной в каждую сторону. С 15 мая было временно открыто движение по всем четырем полосам, так как проводились работы, не требующие постоянного присутствия рабочих на объекте. С 17 мая подрядчик приступил к фрезерованию покрытия моста, и движение снова ограничили.