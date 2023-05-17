Перед судом предстанет экс-депутат томской облдумы по делу о незаконном хранении 14 тыс боеприпасов

Заместитель генпрокурора Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех жителей Томской области, которым предъявлено обвинение в незаконном обороте боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе управления Генпрокуратуры в Сибирском федеральном округе. По сведениям «Ъ-Сибирь», главный фигурант расследования — предприниматель и бывший депутат регионального парламента Сергей Агеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, у одного из обвиняемых, ранее коллекционировавшего оружие, истек срок действия соответствующих разрешений на хранение боеприпасов. Речь идет о примерно 14,5 тыс. патронов различного калибра к нарезному оружию. В правоохранительные органы он патроны не сдал, а отвез на территорию принадлежащей ему производственной базы и поместил в тайники. В этом ему помогали трое знакомых.

Он же, говорится в деле, по поддельным документам продал трактор Т-170 с перебитыми номерами двигателя и рамы. Ущерб составил 1,2 млн руб.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о незаконном обороте оружия (ст. 222 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). Как писал «Ъ-Сибирь», в декабре 2021 года томский омский суд санкционировал арест Сергея Агеева.

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Илья Николаев