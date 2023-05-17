Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Кургане оштрафуют подрядчика капремонта кукольного театра за нарушение сроков

Подрядчика, который занимается капитальным ремонтом курганского театра кукол «Гулливер», оштрафуют за нарушение сроков исполнения контракта. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«К сожалению, как это нередко бывает, подрядчик „подзавис“ по срокам и свои обещания сдать объект к лету не исполнил. Хотя, казалось бы, компания с соответствующей лицензией и опытом. Штрафы и пени – это само собой. Вместе с тем настоятельно порекомендовал руководителю организации более аккуратно подходить к исполнению своих обязательств в отношении объекта, связанного с детьми»,– написал глава региона.

Капитальный ремонт театра «Гулливер» идет с марта 2022 года. Подрядчиком является московское ООО «АИСТ». Цена контракта составляет почти 54 млн руб. Труппа на время реконструкции переехала во Дворец культуры машиностроителей.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...