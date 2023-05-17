Отечественные лифты установят в Игринской районной больнице в Удмуртии

В Игринскую районную больницу в Удмуртии закупили отечественное лифтовое оборудование. Как сообщает пресс-служба минздрава региона, лифты установят в поликлинике и стационаре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии

Как отметила главный врач Игринской районной больницы Татьяна Новокшонова, лифтовое оборудование здесь не меняли с момента строительства. Старые лифты регулярно ломались, что доставляло неудобство пациентам, нуждающимся в обследовании, оперативном вмешательстве и реанимационном лечении.

В настоящее время в больнице ведутся работы по демонтажу старых лифтов. Новое оборудование планируется запустить в эксплуатацию до конца лета.