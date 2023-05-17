Мэрия Уфы изымает Дом Видинеева для муниципальных нужд

Администрация Уфы, рассмотрев обращение МБУ «Служба сноса и расселения», решила изъять для муниципальных нужд земельные участки под зданиями памятников архитектуры «Дом, в котором помещалась типография газеты „Алга“» и «Дом Видинеева» на улице Маркса, 13 и 15, а также жилые и нежилые помещения в этих зданиях. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии Уфы.

«Дом, в котором помещалась типография газеты „Алга“» площадью 711,8 кв. м и «Дом Видинеева» (3,7 тыс. кв. м) построены в конце XIX — начале XX века и поставлены на госохрану распоряжениями совета министров БАССР в 1987 и 1992 годах.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в 2022 году Верховный суд Башкирии, а затем Шестой кассационный суд общей юрисдикции обязал МБУ «Служба заказчика и технического надзора», ООО ИСК «Эрмитаж» (входит в московскую ГК «Кловер групп», владеет четырьмя квартирами в Доме Видинеева) и администрацию Уфы отреставрировать оба памятника. По оценке Башкультнаследия, на реконструкцию одного Дома Видинеева в 2020 году требовалось около 140 млн руб. Здание Дома Видинеева неоднократно горело. Сейчас оба здания находятся в неудовлетворительном состоянии.

Олег Вахитов

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