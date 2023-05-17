В суд подано заявление о признании ФРЖС банкротом

В арбитражный суд Башкирии подано заявление о признании банкротом Фонда развития жилищного строительства Башкирии. Заявитель — Ильнар Яппаров. Через день после обращения господина Яппарова, в суд поступили заявления еще от двух физлиц — Клысова и Самигуллина. К рассмотрению документы, следует из карточки дела, пока не приняты.

В сентябре 2022 года Кировский районный суд Уфы обязал фонд выплатить Ильнару Яппарову около 285 тыс. руб. (189,6 тыс. руб. — основной долг) за обнаруженные строительные недостатки в квартире, купленной у фонда. В декабре того же года Верховный суд Башкирии оставил в силе решение суда первой инстанции.

Найти судебные акты по искам остальных заявителей к фонду не удалось.

Фонд развития жилищного строительства Башкирии зарегистрирован в 2014 году госкомитетом по строительству Башкирии (в настоящее время — министерство строительства и архитектуры). Является заказчиком и генеральным подрядчиком районных администраций по исполнению госконтрактов на предоставление жилья детям-сиротам.

Олег Вахитова

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