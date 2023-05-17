«Уральские авиалинии» в два раза увеличат число рейсов из Екатеринбурга во Владивосток

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 24 мая увеличит число рейсов из Екатеринбурга во Владивосток с трех до шести в неделю. На сайте перевозчика указано, что прямые рейсы в июне будут выполняться каждый день, кроме понедельника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Стоимость билетов — от 21 тыс. руб. При этом субсидированные билеты можно приобрести за 6,4 тыс. руб.

«Помимо Екатеринбурга авиакомпания "Уральские авиалинии" предоставит возможность добраться до Санкт-Петербурга через Иркутск три раза в неделю»,— отметили в пресс-службе аэропорта Владивостока.

Помимо этого, на популярных дальневосточных маршрутах из Владивостока в Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский перевозчик возобновляет выполнение рейсов с частотой три раза в неделю на каждом из направлений.

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