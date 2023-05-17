Осужденный по делу Экопромбанка не смог обжаловать производство по делу о банкротстве

Девятый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил жалобу бизнесмена Игоря Куйды на решение первой инстанции о начале процедуры банкротства. Соответствующее производство было возбуждено в марте по заявлению Экопромбанка. Свои требования кредитная организация обосновывала тем, что господин Куйда не исполнил приговор Ленинского райсуда Перми, которым с него и совладельца банка было взыскано 209 млн руб.

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Обжалуя решение о возбуждении дела о банкротстве, Игорь Куйда указал, что Экопромбанк не имеет права обращаться в суд, поскольку указанное право требования было продано физлицу Денисову. Суд с этими доводами не согласился. Как указано в постановлении, у суда первой инстанции на момент рассмотрения заявления Экопромбанка отсутствовали эти сведения. Ходатайство господина Денисова о процессуальном правопреемстве будет рассмотрено арбитражным судом Москвы при проверке обоснованности требований банка.