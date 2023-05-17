Недостроенную гостиницу в Барнауле продали за 106,3 млн рублей

ООО «Глобал эстейт групп» приобрело недостроенную гостиницу в Барнауле. Договор купли-продажи был заключен по итогам аукциона, прошедшего в ходе процедуры банкротства ООО «Сентябрь».

Сумма сделки составила 106,3 млн руб., говорится в сообщении, размещенным арбитражным управляющим «Сентября». Гостиница расположена на ул. Шумакова.

Гостиница строилась с привлечением средств дольщиков. «Объект представляет собой нежилое здание с размещенными в нем гостиничными номерами (апартаментами) и другими помещениями общественного назначения. В соответствии с разрешением на строительство и проектной документацией, размещение в объекте жилых помещений не предусмотрено»,– сообщала инспекция строительного и жилищного надзора Алтайского края по итогам приема дольщиков проекта в феврале 2023 года.

Согласно отчету об оценке имущества ООО «Сентябрь», готовность объекта площадью 5,1 тыс. кв. м составляет 60%. Датой строительства указан 2016 год. По данным инспекции строительного и жилищного надзора, работы были прекращены в 2021 году.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Глобал эстейт групп» зарегистрировано в Барнауле в 2022 году. Единственным учредителем компании, которая занимается арендой и управлением недвижимостью, указан Антон Переверзев.

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Валерий Лавский