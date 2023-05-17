В Новосибирской области планируется строительство реабилитационного центра для военных на 400 мест

В Новосибирской области планируется строительство реабилитационного центра на 400 койко-мест для среднесрочной и долгосрочной реабилитации военнослужащих, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

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По его словам, под проект выделен участок «с необходимыми коммуникациями в санаторно-курортной зоне». Программы реабилитации будут рассчитаны на сроки до двух месяцев и до года, «в том числе с программой постоянного проживания».

«Мы уже приступаем к разработке проекта, чтобы в следующем году начать строительство»,– сказал губернатор. Он также отметил, что при выделении федерального финансирования этот проект возможно реализовать «намного быстрее и запустить уже через полтора года».

Губернатор также сообщил, что в регионе действуют «действительно хорошие медицинские и реабилитационные центры». «Спрос на их услуги будет, и мы удовлетворим этот спрос. Я сказал, что у нас возможности есть. Но это что касается краткосрочной реабилитации. В частности, наша программа на 14 дней дает эффект. Мы понимаем, что будет запрос и на более глубокую реабилитацию»,– сказал он.

Президент сообщил, что документы, предоставленные губернатором, будут рассмотрены и направлены в правительство.

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Оксана Павлова