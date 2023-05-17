ПАО АЛРОСА

Крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, занимает 27% мирового рынка, по данным статистики Кимберлийского процесса за 2021 год. Запасы — свыше 1 млрд карат (по оценке ФБУ ГЗК). Основные производственные активы расположены на территории Якутии и Архангельской области. В настоящее время разрабатывает около 20 месторождений алмазов. Объем добычи в 2022 году — 35,6 млн карат (рост на 10% к 2021 году). Прибыль в 2021 году составляла 91,3 млрд руб., EBITDA — 139 млрд руб. Компания 8 апреля 2022 года попала под блокирующие санкции США, после чего прекратила публиковать финансовые показатели. Численность работников — более 30 тыс. человек.

33% акций АЛРОСА находится в собственности РФ, 33% — Республики Саха (Якутия) и ее муниципальных образований, 34% — в свободном обращении. Капитализация по состоянию на 16 мая 2023 года — 495 млрд руб.