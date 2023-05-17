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Коммерсантъ FM
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Сальдо отрицает сообщения о призыве жителей Херсонской области в российскую армию

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что сообщения о призыве на службу в российскую армию жителей региона не соответствуют действительности. Ранее такая информация появилась в ряде украинских СМИ.

«Лживые пропагандисты киевского режима делают очередные вбросы, что в Херсонской области насильственно призывают мужчин в ВС РФ и "бросают" их на передовые позиции. Конечно, это ложь, выдуманная лгунами»,— написал он в своем Telegram-канале. Господин Сальдо отметил, что жители области могут при желании записаться в местный добровольческий батальон.

Олеся Павленко

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