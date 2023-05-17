Инфляция показала новый рост

Цены на товары и услуги в Татарстане в апреле 2023 года оказались выше, чем год назад, когда после начала специальной военной операции (СВО) инфляция в регионе подскочила до рекордной отметки — около 20%. Спустя год немного дешевле стали лишь овощи и некоторые непродовольственные товары. В то же время, если сравнивать с началом этого года, плодоовощная продукция в регионе стала дороже на 22,8%. Эксперты замечают, что «цены в России почти никогда не идут вниз, они имеют тенденцию к увеличению».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В Татарстане годовая инфляция по итогам апреля 2023 года составила 1,08%. Такие данные опубликовал Татарстанстат. Напомним, в апреле 2022 года наблюдался рекордный рост цен в связи с началом спецоперации РФ на Украине. Тогда годовая инфляция составляла 18,6% (в том числе на продукты цены выросли на 21,5%).

Заметнее всего в сравнении с прошлогодним апрелем выросли цены на услуги — почти на 7%. Цены на продовольствие остались примерно на том же уровне (рост составил 0,5%). При этом овощи в апреле 2023 года оказались дешевле, чем в прошлом году. Цены упали на 3,8%. Непродовольственные товары подешевели на 1,6%.

Если сравнивать с началом 2023 года, то рост цен в Татарстане за четыре месяца составил 1,8%. В том числе продукты подорожали на 2,4%. А овощи теперь дороже на 22,8%, чем в декабре 2022 года.

В целом по стране, по данным Росстата, в апреле 2023 года годовая инфляция замедлилась до 2,3%. То есть товары и услуги в Татарстане подорожали не так сильно, как в РФ. При этом плодоовощная продукция в целом по стране за год подешевела сильнее — на 7,6%.

Напомним, по итогам всего 2022 года цены на товары и услуги в Татарстане выросли на 11,37%. По итогам года оборот розничной торговли в Татарстане сократился на 3,1%. При этом в непродовольственном секторе падение достигло почти 9%.

В конце апреля регулятор улучшил макропрогноз: по итогам года ЦБ ожидает инфляцию на уровне 4,5–6,5%, рост ВВП — 0,5–2,0%. Среди краткосрочных рисков ЦБ называет «ухудшение перспектив роста мировой экономики на фоне нестабильности на финансовых рынках развитых стран». При этом в среднесрочной перспективе сохраняются проинфляционные ожидания, связанные со значительной нехваткой рабочей силы в отдельных отраслях, влиянием «геополитической напряженности на условия внешней торговли», а также усложнением производственных цепочек, логистики и финансовых расчетов.

«Рост цен в Татарстане связан с общероссийскими тенденциями, такими, например, как эмиссия рубля. Она происходит на фоне санкций и необходимости выплачивать многочисленные социальные пособия и зарплаты госслужащим разного рода»,— говорит директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Другим фактором, который «разгоняет цены», он называет ожидания предпринимателей, которые «заранее немного повышают цены, закладывая в них ожидаемые риски». «Риски эти могут и не реализоваться, но производитель, логистическая компания, ритейлер — все они хотят иметь чуть более высокую маржу на всякий случай. Цены в России почти никогда не идут вниз, они имеют тенденцию к увеличению, экономисты называют это „эффект храповика“»,— считает господин Жарский. Он также считает, что к росту цен приводит подорожание топлива, а «топливо у нас дорожает регулярно, и особенно — весной». Он полагает, что реальный годовой уровень инфляции в Татарстане в частности и в России в общем может составить около 15% в год.

Кирилл Антонов