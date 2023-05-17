«Не отжимать ничего у КНИТУ»

Главой Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ, бывший КХТИ) стал Юрий Казаков. Он временно исполнял обязанности ректора с июня 2020 года, после того как силовики задержали его предшественника Сергея Юшко по обвинению в мошенничестве. Ранее господин Казаков работал в структуре ООО «СИБУР». На выборах ректора его кандидатуру поддержали власти Татарстана. За господина Казакова проголосовалии большинство преподавателей вуза. Но некоторые делегаты конференции испортили бюллетени, решив не отдавать свои голоса ни за врио, ни за его единственного оппонента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Сафин Фото: Денис Сафин

Вчера конференция работников и обучающихся КНИТУ-КХТИ выбрала новым ректором Юрия Казакова, который с июня 2020 года был врио главы университета. Его кандидатуру поддержали 199 делегатов из 290 участников конференции, сообщила пресс-служба вуза.

На пост ректора КНИТУ изначально претендовали еще три сотрудника вуза. Однако директор института дополнительного профессионального образования КНИТУ-КХТИ Мансур Галиханов не был допущен до выборов аттестационной комиссией Минобрнауки России. И. о. проректора по научной работе и инновациям Руслан Сафин снял свою кандидатуру за день до выборов. В результате единственным оппонентом господина Казакова был директор Нижнекамского химико-технологического института — филиала КНИТУ-КХТИ Ильдар Ахметов. Он получил лишь 34 голоса делегатов. Еще 39 бюллетеней были признаны недействительными, а 18 делегатов в голосовании не участвовали. Получить комментарии оппонентов Юрия Казакова „Ъ“ вчера не удалось.

На конференции выступили помощник раиса Татарстана Альберт Гильмутдинов, руководитель Казанского федерального университета (КФУ) и председатель совета ректоров республики Ленар Сафин, глава Ассоциации содействия цифровому развитию Рифкат Минниханов. Они напрямую не призывали голосовать за Юрия Казакова, но отмечали достижения КНИТУ за последние три года. При этом Рифкат Минниханов заметил, что потенциал КНИТУ-КХТИ снизился, когда химическое направление было передано КФУ. В свою очередь Ленар Сафин обещал больше «не отжимать ничего у КНИТУ». Господин Казаков обещал, что вуз при его руководстве будет участвовать во всех крупных федеральных проектах и тесно сотрудничать с промышленными предприятиями.

Юрий Казаков родился в ТАССР в 1976 году. Окончил Казанский государственный технологический университет (в 2011 году стал КНИТУ, получив статус национального исследовательского университета). В 1998–2008 годах господин Казаков работал преподавателем в нижнекамском филиале вуза. С 2007 года он также работал в томской лаборатории синтеза пластмасс ООО «НИОСТ», став ее гендиректором в 2014 году. С 2019 года Юрий Казаков руководил службой «Технологическая экспертиза» в ООО «СИБУР».

В КНИТУ-КХТИ господин Казаков вернулся в связи с отстранением прежнего ректора Сергея Юшко, которого обвинили в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) – с ущербом вузу на сумму 11 млн. руб. В том числе, как считает следствие, 9,7 млн руб. Сергей Юшко незаконно получил в 2004–2017 годах в качестве зарплаты декана «несуществующего» факультета инновационных технологий. А 1,3 млн руб. вуз заплатил господину Юшко за курсы повышения квалификации сотрудников университета, которые, по данным следствия, в действительности стоили 129 тыс. руб. Приговор экс-ректору пока не вынесли. Его дело рассматривает Вахитовский райсуд Казани. Вину он не признает.

Сергей Юшко был ректором с 2018 года (в качестве врио ректора — с 2017 года). Пятилетний контракт с ним истек в марте 2023 года.

До господина Юшко пост ректора десять лет занимал Герман Дьяконов. В августе 2017 года он был арестован, а в августе 2020-го приговорен к 7,5 года колонии за мошенничество с деньгами «Газпрома» и Минпромторга РФ на общую сумму 42,6 млн руб. В конце декабря 2022 года Герман Дьяконов получил условно-досрочное освобождение. Также в предыдущие годы различные сроки получили несколько проректоров, работавшие с Германом Дьяконовым.

«Результаты голосования показали, что большинство представителей коллектива поддерживают Юрия Казакова. Хотя среди преподавателей есть и определенная оппозиция, которая не склонялась ни к одному из кандидатов»,— объясняет политолог Сергей Сергеев. По его словам, господин Казаков пользуется поддержкой республиканской власти. «Выступавшие на конференции помощник главы Татарстана, бывший министр образования республики Альберт Гильмутдинов и Рифкат Минниханов (брат Рустама Минниханова.— „Ъ“) дали определенный настрой залу. Это не оставляет сомнения, что власти региона благосклонно настроены к Казакову»,— считает эксперт. Кроме того, господин Сергеев полагает, что федеральные власти также не против ректорства Юрия Казакова. «Москва, федеральный центр дали добро по закону. Тем более „СИБУР“, откуда пришел Казаков, это тоже федеральные связи»,— заключил господин Сергеев.

Кирилл Антонов