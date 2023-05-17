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Инвестиции с восточным акцентом

ЕАБР ищет новых партнеров для инвестиций в Центральной Азии

Евразийский банк развития (ЕАБР) на прошедшей в Алматы встрече участников Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона предложил азиатским инвесторам присоединиться к крупным проектам, реализуемым в регионе,— в первую очередь речь идет о развитии транспортных коридоров, поддержке зеленой энергетики и водного баланса. Общая их потребность в инвестициях в ближайшие пять лет оценена в $20 млрд. В банке рассчитывают на приток нового финансирования из стран, которые ранее не интересовались регионом: традиционные способы вложений в инфраструктуру — как ГЧП — оказались недостаточно эффективными для крупных трансграничных проектов.

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Евразийский банк развития рассчитывает на привлечение азиатских институтов развития в крупные региональные проекты, которые не могут быть реализованы отдельными национальными инвесторами,— предложение ЕАБР прозвучало на инвестиционном форуме, приуроченном к ежегодному собранию представителей стран—участников Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона (Association of Development Financial Institutions of Asia and Pacific). Всего в нее входит 91 финансовый институт из 40 стран Азии и Океании, в том числе такие крупные, как Азиатский банк развития и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. ЕАБР стал членом совета директоров организации в июне 2022 года. Напомним, в конце прошлого года совет Евразийского банка развития утвердил снижение доли РФ в капитале с 66% до 44,8% — сейчас контрольного пакета нет ни у одной из стран.

Инвестиции предлагается привлекать в первую очередь в строительство транспортной инфраструктуры (ключевым препятствием для него остается отсутствие выхода к морю и низкая связность стран региона), в модернизацию водно-энергетического комплекса, а также в создание инфраструктуры для обеспечения продовольственной безопасности (в регионе прогнозируется рост сбора сельхозкультур в полтора-два раза). При этом общий объем необходимого финансирования в ближайшие пять лет оценен в $20 млрд, из которых около $3 млрд планирует выделить сам ЕАБР, сообщил глава банка Николай Подгузов. Пока 90% взаимной торговли стран региона требует повышения автоматизации, в том числе при совершении таможенных операций и сертификации.

Отдельно в банке планируют развивать и зеленую повестку, в том числе солнечную и ветроэнергетику, а также проекты по повышению энергоэффективности. Уровень выбросов СО2 на душу населения в странах присутствия ЕАБР почти вдвое превышает среднемировой, более 40% выбросов приходится на энергетику, 16% — на промышленность, 12% — на транспорт. Интерес к такому финансированию поддерживает и конкуренция на экспортных рынках — дополнительные издержки от введения углеродного налога в ЕС для российских компаний оценены в $14,7 млрд, для казахстанских — в $250 млн, существенные риски связаны и с сокращением доступных водных ресурсов. Пока что регион недофинансирован с точки зрения зеленых инвестиций — на него приходится лишь 4% таких вложений международных институтов развития.

Участники форума отметили нехватку проектов, которые соответствуют типичным критериям банков развития,— это связано как с оценкой страновых рисков, так и с соответствием новой повестке международных организаций (в том числе в области зеленых финансов). Инфраструктуре региона зачастую не хватает связности — домашние сети могут быть развиты, а трансграничные — нет, но трансграничные проекты капиталоемкие, их сложнее финансировать, отметил старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Сторчак. По его словам, проблемы возникают при структурировании сделок и выборе соотношения различных источников средств. Участие международных организаций способно повысить качество проектов и доверие к ним в условиях, когда использование механизма государственно-частного партнерства зачастую ограниченно из-за сложной структуры финансирования и гарантий,— такие проекты чаще реализуются на национальном уровне, заключил господин Сторчак.

Татьяна Едовина, Алматы

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