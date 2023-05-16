Молочным рекам городят плотину

В условиях перепроизводства молока и резкого падения закупочных цен на него нижегородские производители и депутаты попросят губернатора увеличить объем субсидий, выплачивая аграриям по 5 руб. за литр проданного молока. Также молочники считают действенной мерой ограничение ввоза молока из других регионов, хотя такой протекционизм противоречит Конституции РФ. Комитет решил рекомендовать органам МСУ закупать для социальных учреждений молочную продукцию только местных производителей, а нижегородский минсельхоз предлагает экспортировать молоко в Узбекистан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торговля не дает преференций нижегородскому молоку

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Торговля не дает преференций нижегородскому молоку

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Аграрный комитет нижегородского заксобрания и представители молочной отрасли составили перечень предложений губернатору Глебу Никитину по мерам поддержки за счет областного бюджета. По словам главы комитета по АПК Игоря Тюрина, предлагается поднять размер госдотации на каждый литр реализованного сырого молока в 1,7 раза, до 5 руб. С начала года перерабатывающие предприятия снизили закупочные цены на молоко, в результате рентабельность его производства сильно упала. Это в свою очередь может привести к тому, что фермеры и небольшие сельхозпредприятия начнут забивать на мясо молочное поголовье и закрываться.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», за первые три месяца 2023 года общая рентабельность молочного животноводства в Нижегородской области снизилась на 11%, а закупочные цены упали на 4,5–6 руб. за литр. По оценке аграриев, сельхозпредприятия в целом теряют по 150 млн руб. выручки ежемесячно и ряд нижегородских производителей молока могут обанкротиться. Областное правительство в этом году направило на поддержку молочной отрасли около 900 млн руб. в виде субсидий, предназначенных на покрытие части расходов по производству сырого молока, а заксобрание обратилось к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву с просьбой увеличить объемы федеральных дотаций для производителей молока.

В комитете по АПК считают, что принятых мер недостаточно. Игорь Тюрин сообщил, что на региональном уровне необходимо ограничить поставки молока в Нижегородскую область из Татарстана, Чувашии и Владимирской области и других субъектов.

Он предложил областному правительству рекомендовать молокозаводам при закупке сырья ориентироваться на нижегородских производителей. «Можно обратиться к представленным в Нижегородской области торговым сетям, чтобы они делали на нашу региональную продукцию наценку меньше, чем на товар из других регионов. Так мы могли бы приучить нижегородцев покупать наше молоко. Но в этом вопросе торговые сети и их московское руководство вряд ли нас послушают», — посетовал глава аграрного комитета. Он также предложил обязать все муниципалитеты закупать для детских садов, школ, больниц и других объектов социальной сферы только местную молочную продукцию.

Министр сельского хозяйства Николай Денисов констатировал, что сложившаяся ситуация с падением закупочных цен сложилась из-за переизбытка молока на рынке. Все регионы увеличили его производство на фоне сокращения экспорта из России. Одновременно вырос импорт белорусской продукции, которой тоже закрыли западные рынки сбыта. Однако влиять на торговлю местные власти не могут.

«Эту ситуацию необходимо как-то изменить, возможно — на законодательном уровне. Торговые сети являются одним из драйверов в процессе ценообразования, и федеральное законодательство должно позволить контролировать их работу на уровне регионов», — добавил министр.

По данным регионального минсельхоза, в 2023 году в областном бюджете на поддержку производителей молока запланировано 816 млн руб. Из них 538 млн руб. уже перечислены предприятиям, что позволило сохранить субсидию на уровне 2,56 руб. за литр.

Чтобы до конца года сохранить эту ставку на уровне чуть более 2 руб., необходимо добавить еще 380 млн руб.

Возможность выделения допфинансирования обсуждается с губернатором Глебом Никитиным, в министерстве считают, что ситуация с ценами сложная, но она выравниется до конца года.

Николай Денисов также предложил производителям развивать поставки молочной продукции в азиатские регионы. По его словам, нижегородское молоко вызывало интерес у потенциальных покупателей в Узбекистане, и необходимо налаживать связи в этом направлении.

Генеральный директор холдинга «GRAND-NN group» Игорь Гордеев считает, что кроме экономических мер поддержки необходимо заниматься популяризацией молочной продукции. «Сегодня часто можно видеть в СМИ сюжеты о том, что молоко вредно. У детей, подростков и студентов вырабатывается негатив к молоку, они все чаще отдают предпочтение соевому, миндальному молоку и другим заменителям. Надо вести разъяснительную работу, давать больше информации о том, что натуральное молоко — это хороший и полезный продукт», — предложил он.

Депутаты усомнились, что в минсельхозе есть средства на такую рекламную кампанию, предложив обратиться за содействием в Национальный союз производителей молока. По итогам обсуждения Игорь Тюрин поручил подготовить официальное письмо от имени комитета, чтобы депутаты в своих округах предложили главам МСУ закупать только нижегородское молоко и молочную продукцию.

Андрей Репин