Минфин Кубани выплатил 323 млн рублей по облигациям 2017 и 2019 годов

Министерство финансов Краснодарского края выплатило 323 млн руб. дохода по облигациям 2017 и 2019 годов. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По гособлигациям с номером RU35003KND0 выплачен 14-й купонный доход в сумме 173,3 млн руб. Их погашение запланировано на 2024–2025 (по 30% номинальной стоимости) и 2026 годы (40%).

23-й купонный доход по облигациям RU35001KND0 выплачен в размере 150,1 млн руб. по ставке купона 8,6%. В 2024 году будут погашены оставшиеся 40% займа.

Ценные бумаги были выпущены в объеме по 10 млн единиц.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram