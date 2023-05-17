Думы о долгах председателя

Председателя городской думы Новороссийска Александра Шаталова и бизнесмена Владимира Велигуру привлекли к субсидиарной ответственности за разорение компании «Строй Инфор». Размер требований составляет чуть меньше четверти миллиарда рублей. Суды трех инстанций пришли к выводу, что господа Шаталов и Велигура, являясь контролирующими должника лицами, совершили ряд экономически невыгодных для компании сделок. Юристы отмечают, что шансы взыскать в пользу банкрота значительную сумму долга высоки, так как конкурсный управляющий предусмотрительно добился ареста имущества ответчиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Шаталов (справа) с 2006 по 2010 год был президентом и учредителем ООО «Холдинг "Рустрансстрой"», которое осуществляло полномочия исполнительного органа должника

Фото: пресс-службы администрации Новороссийска Александр Шаталов (справа) с 2006 по 2010 год был президентом и учредителем ООО «Холдинг "Рустрансстрой"», которое осуществляло полномочия исполнительного органа должника

Фото: пресс-службы администрации Новороссийска

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил в силе решения нижестоящих инстанций о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Строй Инфор» председателя гордумы Новороссийска Александра Шаталова и его бывшего бизнес-компаньона Владимира Велигуру. Размер требований — 234 млн руб. Заявление подала конкурсный управляющий должника Елена Сафронова. Соответствующее постановление опубликовано в картотеке арбитражных дел.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Строй Инфор» зарегистрировано в Новороссийске в 2001 году. Основной вид деятельности — производство прочих отделочных и завершающих работ. Учредителями указаны Владимир Велигура и ООО «Инстройфор». Информация о финансовых результатах в системе отсутствует.

По данным ЕФРСБ, в 2009 году компания «Строй Инфор» признана банкротом по иску АО «Таманьнеруд», которому новороссийская фирма задолжала 10,4 млн руб. Позже в реестр требований кредиторов включили налоговые долги.

По информации системы «СПАРК-Интерфакс», Александр Шаталов не был ни руководителем, ни учредителем компании-банкрота, однако с 2006 по 2010 год был президентом и учредителем ООО «Холдинг "Рустрансстрой"», которое осуществляло полномочия исполнительного органа должника. Владимир Велигура в этот же период являлся финансовым директором и учредителем ООО «Холдинг "Рустрансстрой"», а также руководил компаниями «Инстройфор», «Автотранс-Сервис» и «Новороссийскагропромтранс».

Суды установили, что ответчиками от имени должника были совершены убыточные сделки по реализации спецтехники, транспорта, земельного участка, мастерских, складов, зданий котельной и конторы. К примеру, в 2008 году между компаниями «Холдинг "Рустрансстрой"» и «Автотранс-Сервис» был заключен договор купли-продажи плавкрана ПК-12, принадлежащего должнику. Цена сделки составила 1,1 млн руб., в то время как рыночная стоимость плавкрана, согласно отчету оценщика, составляла 5,1 млн руб.

Александр Шаталов и Владимир Велигура дважды пытались оспорить судебные акты и убедить суд в необоснованности требований конкурсного управляющего. В частности, ответчики настаивали на отсутствии своей вины, указывая на обвинительный приговор бывшего директора ООО «Строй Инфор» Владимира Павлова по делу о мошенничестве. Согласно приговору, Павлов с 2006 по 2007 год совершил крупное хищение на предприятии. Однако окружной арбитраж не принял этот факт во внимание, отметив, что сумма хищений составила небольшую часть от выручки должника — 5–7%. К тому же, по мнению суда, руководство компанией-банкротом осуществлялось Владимиром Павловым по доверенности, выданной Александром Шаталовым.

Довод кассационной жалобы Александра Шаталова о том, что спорные сделки не имели к нему никакого отношения, суд также отклонил, отметив, что договоры подписаны именно им.

«Действия Владимира Велигуры и Александра Шаталова, связанные с заключением экономически неразумных сделок с заинтересованными лицами в условиях неплатежеспособности должника, привели к невозможности удовлетворения требования кредиторов. Указанными действиями уменьшен состав имущества должника»,— считает окружной арбитражный суд.

Исполнительный директор УК «Помощь» Анна Ларина считает, что только своевременно принятые обеспечительные меры могут гарантировать погашение требований, возникших из субсидиарной ответственности. По ее словам, конкурсный управляющий ООО «Строй Инфор» предусмотрительно еще в 2015 году обратился в суд с заявлением о принятии обеспечительных мер в отношении имущества субсидиарных ответчиков, которое было удовлетворено.

«На основе анализа арестованного имущества привлеченных к ответственности лиц можно предположить, что обращение на него взыскания позволит взыскать если не всю сумму долга (зависит от стоимости имущества), то ее значительную часть»,— говорит госпожа Ларина.

Как следует из материалов дела, в декабре 2015 года суд арестовал имущество контролирующих должника лиц, в том числе земельные участки, дома, квартиры, расположенные в Новороссийске и Краснодаре. Всего — четырнадцать объектов недвижимости.

Анна Ларина отмечает, что на практике именно непринятие либо несвоевременное принятие обеспечительных мер приводит к тому, что к моменту вступления в силу судебного акта о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности уже невозможно взыскать с них присужденные суммы. «К тому времени все имущество отчуждено, а учитывая сроки, которые проходят с даты обращения с таким заявлением до даты определения размера ответственности, уже не представляется возможным принятие мер по обжалованию сделок, совершенных субсидиарными ответчиками со своим имуществом»,— резюмирует юрист.

Получить комментарий Александра Шаталова и Владимира Велигуры на момент подготовки материала не удалось.

Наталья Решетняк

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