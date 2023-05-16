В лесах и горах Кубани за сутки потерялись четыре человека

На Кубани за сутки в лесных массивах и горных районах Кубани потерялись четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба «Кубань-Спас».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Кубань-Спас» Фото: пресс-служба «Кубань-Спас»

Ночью 15 мая пожилая жительница станицы Нижнебаканской ушла в лес нарвать травы кроликам и не вернулась. Родственники женщины обратились к спасателям. Заблудившуюся женщину отыскали к 03:00 в 500 м от ее жилища. Пенсионерке потребовалась медицинская помощь.

Вечером того же дня в окрестностях горы Ачишхо потерялся турист из Москвы. Спасатели обнаружили мужчину в 1 км от озера Зеркальное. Мужчина находился на крутой скале, откуда его сняли с помощью альпинистского снаряжения.

В Северском районе помощь потребовалась супругам из Краснодара, которые отправились в лес в окрестностях поселка Тхамаха. Сообщается, что женщина сломала ногу и не могла передвигаться сама. Прибывшие спасатели наложили пострадавшей временную шину. Туристку несли на носилках 4 км по горно-лесистой местности, после чего передали ее сотрудникам скорой помощи.

Анастасия Донскова

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