США обвинили экс-сотрудника Apple в передаче технологий Китаю

Сегодня Министерство юстиции США предъявило официальные обвинения бывшему сотруднику корпорации Apple Вэйбао Вану за попытку кражи технологий и их передачи Китаю. Гражданство обвиняемого не раскрывается.

Сообщается, что господин Ван работал инженером по программному обеспечению в Apple с 2016 по 2018 год. В конце 2017-го он принял предложение о работе от занимающейся разработками беспилотного транспорта китайской компании, название которой в иске не раскрывается, однако не сообщил об этом Apple. В апреле 2018 года, когда господин Ван уволился из Apple, служба безопасности проверила действия господина Вана во внутренних системах компании и обнаружила, что он заполучил «огромные массивы» проприетарной и конфиденциальной информации о разработках Apple в области беспилотного транспорта.

В июне того же года правоохранительные органы провели обыск в доме господина Вана в Калифорнии и обнаружили данные, которые он скопировал в Apple. Вэйбао Ван присутствовал при обыске и сообщил властям США, что у него нет намерений покидать место проживания. Однако вскоре после обыска он вылетел из Сан-Франциско в Гуанчжоу, взяв билет в один конец.

Минюст США предъявил обвинения в краже конфиденциальной информации коммерческого характера по шести пунктам, которые подразумевают штраф до $250 тыс. и тюремное заключение на срок до десяти лет, если господин Ван будет экстрадирован в США и признан виновным.

По данным телеканала CNBC, это уже третий бывший сотрудник Apple, которого обвинили в краже конфиденциальной информации коммерческого характера в пользу Китая.

Евгений Хвостик