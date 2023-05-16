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Известный российский актер сыграет советника губернатора Прикамья

Известный актер Алексей Чадов на своей странице в соцсети сообщил, что принял предложение стать советником губернатора Пермского края Дмитрия Махонина по вопросам культуры и развития кинематографа.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным газеты «Новый компаньон», этот пост не о реальном назначении. Господин Чадов сыграет советника губернатора Прикамья в фильме «Культурная комедия». Продюссирует фильм экс-резидент Comedy Club, выходец из Перми Гавриил Гордеев. Режиссером выступит Владимир Котт. Получить оперативный комментарий пресс-службы губернатора Пермского края не удалось.

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