Известный российский актер сыграет советника губернатора Прикамья

Известный актер Алексей Чадов на своей странице в соцсети сообщил, что принял предложение стать советником губернатора Пермского края Дмитрия Махонина по вопросам культуры и развития кинематографа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным газеты «Новый компаньон», этот пост не о реальном назначении. Господин Чадов сыграет советника губернатора Прикамья в фильме «Культурная комедия». Продюссирует фильм экс-резидент Comedy Club, выходец из Перми Гавриил Гордеев. Режиссером выступит Владимир Котт. Получить оперативный комментарий пресс-службы губернатора Пермского края не удалось.