Смольный планирует обеспечить жильем рабочих оборонных предприятий

Смольный планирует предоставить жилье работникам оборонных предприятий Об этом говорится в тексте постановления городского правительства. Проект проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно проекту, принадлежащее городу жилье, отремонтированное в рамках программы капремонта, передадут организациям оборонно-промышленного комплекса в Петербурге для проживания работников.

В настоящее время возможность получить жилье от государства есть у студентов вузов, специалистов организаций ЖКХ и дорожного строительства, транспорта, почтовой связи, медобслуживания, фармацевтической отрасли, науки, культуры, физической культуры и спорта и др.

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