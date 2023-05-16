В Ярославской области стартовали работы по губернаторскому проекту «Наши дворы»

В Ярославле, Даниловском и Ярославском муниципальных районах стартовали работы по губернаторскому проекту «Наши дворы». Об этом сообщает пресс-служба ярославского правительства, напоминая, что проект был инициирован губернатором Михаилом Евраевым в 2022 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ремонт двора в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Ремонт двора в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Сегодня глава региона провел совещание с руководителями муниципальных образований, где речь шла о реализации проекта «Наши дворы» в 2023 году. Всего по области будет сделано 87 дворовых территорий и открыто 44 спортивных игровых площадки. В ходе совещания с главами Михаил Евраев обозначил важность исполнения сроков работ. Они должны быть выполнены до 1 августа. Также губернатор заявил о недопустимости отклонения от проектно-сметной документации при благоустройстве дворов.

«Контрольные точки могут сдвигаться только в случае форс-мажора, по каким-то критическим моментам. Оценивать мы будем всех по состоянию на 1 августа. Дальнейшее распределение средств по "Нашим дворам" будет происходить по принципу, кто справился, а кто – нет к этой дате. Если достигнута экономия, тогда будут ставиться новые точки по этим дополнительным работам. Вот это нормальный подход. И хочу напомнить, что все, что будет сделано не так, вы будете исправлять за ваш счет»,— обратился к главам районов Михаил Евраев.

Отдельно на совещании рассмотрели вопрос о завершении ремонтов дворовых территорий, недоделанных в 2022 году. Как доложил директор департамента региональной политики и взаимодействия с органами местного самоуправления Евгений Чуркин, заключены контракты по 18 объектам. Большинство дворов уже находится в работе.

Андрей Иванов