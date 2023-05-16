В Крыму осудили интернет-экстремиста, призывавшего к убийству российских военных

В Крыму жителя Керчи признали виновным в публичных призывах к убийству российских военнослужащих, которые мужчина размещал в интернете. Об этом сообщает «РИА Новости Крым» со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе заседания было установлено, что 48-летний мужчина размещал экстремистские публикации в «Одноклассниках».

Изучив материалы дела, суд решил назначить злоумышленнику условное наказание в виде 1,5 лет лишения свободы и запрета размещения публикаций в интернете и соцсетях в течение 1,5 лет.

Анастасия Донскова

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