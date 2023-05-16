«Дело идет к тому, что юаня станет больше»

В Екатеринбурге открылся финансовый форум «Финмаркет». В течение первого дня его участники обсудили перспективы снижения роли доллара на мировом финансовом рынке и необходимость цифровых денег, а первый министр экономики РФ Андрей Нечаев рассказал о причинах краха СССР.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев во время выступления на форуме

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев во время выступления на форуме

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Первый день всероссийского мультиформатного финансового форума «Финмаркет» прошел в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо». На нем эксперты обсудили тенденции в российской экономике, переориентацию на валютном рынке, возможности и проблемы цифровизации финансового сектора. Как рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев, для участия в форуме зарегистрировались 2,5 тыс. человек.

«Форум не зря проходит именно в Екатеринбурге, потому что Свердловская область традиционно является лидером по количеству лиц, занятых в МСП, а также по числу самозанятых. Кроме того, в регионе большие компетенции в области цифровизации: например, наш “СКБ Контур” зовут уральским Google»,— открыл мероприятие министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

Свой анализ ситуации представил первый министр экономики в истории новой России, ученый-экономист Андрей Нечаев. По его словам, благодаря «остаткам рыночной экономики» Россия смогла преодолеть серьезные вызовы в 2022 году. Однако некоторые секторы промышленности, такие как автомобилестроение и станкостроение, до сих пор остаются в кризисе, указал он.

«Мое поколение ездило на “Жигулях”. В принципе, для попадания из точки А в точку Б этого было достаточно. Я возил в багажнике целый набор жидкостей и инструментов, сам менял тормозные цилиндры — чувствовал себя мужчиной. Боюсь, что в этом секторе нам опять придется привыкать к чему-то подобному»,— поделился господин Нечаев.

По его словам, сейчас серьезную опасность представляет курс на мобилизационную экономику и концентрацию усилий на военно-промышленном комплексе (ВПК). «В этом смысле показателен крах СССР. Тогда произошло обрушение потребительского рынка, возник дефицит товаров, цены выросли на 90%»,— отметил Андрей Нечаев, пояснив, что выходу из кризиса способствовали либерализация цен, разрешение свободы торговли и появление фондового рынка.

Экономист считает, что «огосударствление» экономики тормозит рост производительности труда и блокирует технологическое развитие. «В чем величие Стива Джобса? Он создал новый тип потребления. Сейчас 90% не мыслят свою жизнь без интернета. Неслучайно Apple стала компанией, которая стоит более $1 трлн»,— пояснил господин Нечаев. По его словам, инновации может привнести малый и средний бизнес. «Я вам желаю мужества и оптимизма, без которых заниматься бизнесом в России невозможно»,— заключил он.

«Долгосрочная перспектива — плохой советчик в делах, ведь долгосрочно мы все умрем»,— привел слова экономиста Джона Кейнса в своем выступлении заместитель главного редактора телеканала РБК, аналитик Даниил Бабич. По его словам, Джон Кейнс был не только «остроумным человеком», но и «неплохим управляющим средствами Кембриджского университета».

«Главное — в той системе ценностей, которую Кейнс пропагандировал. В его мировоззрении существовало три класса: потребители, у которых нет мозга; инвесторы — рабы эмоций; управленцы и чиновники — лучшие люди»,— рассказал аналитик.

Затем Даниил Бабич перешел к рассуждению о роли доллара, который сейчас «уходит от России», в мировой экономике. По его словам, около 50% международных контрактов заключаются именно в долларах, но в 2010 году была изобретена замена валюте — офшорный юань. «Лучшего варианта сейчас нет. Надолго ли продлится эта ситуация, непонятно. Но дело идет к тому, что юаня станет больше. Роль доллара должна снижаться в мире»,— считает господин Бабич. По его словам, чтобы сохранить деньги, можно вложиться в золото, но нельзя полагаться только на него. «Лучше иметь несколько вариантов и хорошо их изучать»,— посоветовал эксперт.

После его выступления российский аналитик и финансист Игорь Нагаев рассказал о переходе России к цифровому рублю. По его словам, на этом продукте Банка России не смогут зарабатывать коммерческие банки, так как они будут выступать лишь посредниками, и лишатся 2 трлн руб. с депозитов. Чтобы компенсировать потери, банки поднимут комиссии на другие услуги, что может привести к росту ставок по кредитам.

По словам финансиста, государство за счет цифровой валюты получает полный контроль: все расходы и доходы жителей страны будут известны. Между тем, первые опыты по внедрению цифровых денег в Нигерии привели к бунту населения — людей возмутило исчезновение анонимности платежей.

Впрочем, господин Нагаев пояснил, что внедрение цифрового рубля — необходимый процесс в экономике, способствующий многократному ускорению любых денежных операций. «Мы подходим к уровню, когда все будет максимально быстро. Цифра нужна, чтобы быстрее передавать информацию. Перемен не надо бояться — надо быть к ним готовыми»,— отметил он.

Второй день «Финмаркета» продолжится в креативном кластере «Домна». На нем будут подняты темы финансовой грамотности бизнесменов, включая разбор их ключевых ошибок.

Диана Сунагатуллина