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Два ЧОПа получили контракты на охрану школ Липецка благодаря другим неисполненным договорам

Липецкое управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) выявило, что два частных охранных предприятия (ЧОП) получили контракты на охрану школ Липецка благодаря неисполненным договорам. Об этом рассказали в ведомстве.

По данным управления, в начале года ЧОПы выиграли два конкурса на охрану школ на общую сумму 28 млн руб. При этом победили на торгах они благодаря договорам об охране с одним и тем же строительным подрядчиком на сумму 857 млн руб., которые в действительности заключили «для вида» и не исполняли. «Тем самым фирмы обеспечили себе максимальные баллы по критерию опыта участников закупок, минимально снизив начальную стоимость контрактов», — отметили в ведомстве.

Управление выдало ЧОПам предупреждения о прекращении нарушения требований антимонопольного законодательства. За их неисполнение компаниям грозит возбуждение антимонопольных дел. Кроме того, материалы будут переданы в правоохранительные органы.

О переделе рынка охраны школ Воронежа читайте в материале «Ъ-Черноземье» «В образовании сменили посты».

Александр Прытков

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