Тамбовский наркокурьер получил девять лет колонии строгого режима

Котовский городской суд признал жителя Тамбовской области виновным в совершении 16 попыток незаконного сбыта наркотиков группой лиц по предварительному сговору в значительном размере (ч. 3 ст. 30; п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ) и пяти попыток сбыта в крупном размере (ч. 3 ст. 30; п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Фигурант получил девять лет исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, уточнила объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области.

Имя фигуранта не раскрывается. Суд 16 мая рассматривал несколько таких дел против семи человек.

Тамбовчанин, установил суд, совершил покушение на незаконный сбыт психотропного вещества с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет. Молодой человек «не позднее» осени 2021 года (точные даты и время не установлены) решил заработать с помощью продажи наркотиков. Он «добровольно, дистанционно, исключая прямой визуальный и голосовой контакт», вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, представляющимся интернет-магазином, которое отвело осужденному роли «курьера» и «раскладчика» наркотиков.

За это фигурант получал оплату безналичным путем от указанного неустановленного лица. Однако сотрудники полиции обнаружили и изъяли из незаконного оборота психотропное вещество.

В ходе судебного разбирательства молодой человек признал свою вину в полном объеме и раскаялся в содеянном.

Иван Недокопов

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