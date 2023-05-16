На Кубани объемы кредитования за два года выросли на 86%

На Кубани по итогам первых трех месяцев 2023 года объемы кредитования населения и бизнеса за два года увеличились на 86,6% в сравнении с показателем I квартала 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Всего с начала текущего года финансовые организации края выдали кредиты на общую сумму 767,6 млрд руб., из которых на малый и средний бизнес пришлось 155 млрд руб.

«Большую роль играют меры поддержки для бизнеса, принятые на федеральном уровне»,— отметил вице-губернатор региона Игорь Галась.

По программе льготного кредитования представители МСП с начала текущего года получили 218 займов на общую сумму 3,1 млрд руб., сельхозпроизводители — 305 кредитов на 12,1 млрд руб.

Анастасия Донскова

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