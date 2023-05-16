Директором адыгейского филиала «Россети Кубань» назначен Дмитрий Рязанцев

Директором филиала «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети назначен Дмитрий Рязанцев. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Адыгеи Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

«В республике действует 58 подстанций. Из них 21 подстанция имеет резерв для присоединения нагрузки, 37 — закрыты для технологического присоединения»,— говорится в сообщении.

Дмитрий Рязанцев родился в станице Платнировской в 1973 году. В 1997 году закончил Кубанский государственный технологический университет по специальности «инженер-электрик». В 2007 получил квалификацию «экономиста-менеджера». В сфере энергетики работает с 1991 года. В 2006 году господин Рязанцев был назначен на должность заместителя главного инженера по оперативно-техническому управлению — начальника ЦУС ОАО «Кубаньэнерго».

Анастасия Донскова

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