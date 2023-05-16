Власти Кубани создали природный комплекс «Таманский» площадью 347 га

На Кубани создали особо охраняемую природную территорию регионального значения «Таманский» площадью 347 га. Распоряжение об этом подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Документ опубликован на сайте краевой администрации.

Прибрежный природный комплекс создается для обеспечения сохранности уникальных и эталонных природных участков и объектов в прибрежной морской зоне Азовского моря.

Всего по состоянию на 2022 год в Краснодарском крае создано 22 особо охраняемые природные территории, их площадь составляет более 24 тыс. га.

Олег Исаев

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