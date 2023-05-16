Как поменять или восстановить паспорт в России

В каких случаях требуется менять паспорт, что делать при его потере, какие документы нужно собрать — в материале «Ъ».

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Паспорт — основной документ, который обязаны иметь все граждане Российской Федерации. Он может потребоваться в любое время для получения других документов, государственных услуг, по требованию государственных органов или других организаций, например банков или работодателя. Необходимо знать, где находится ваш паспорт и не требуется ли его заменить.

Почему меняют паспорт

Паспорт требуется поменять если:

вы достигли возраста 20 или 45 лет;

вы изменили фамилию, имя или отчество;

вы изменили внешность так, что больше не похожи на свою фотографию в паспорте;

ваш паспорт похитили или вы его потеряли;

документ поврежден и больше не пригоден для использования (например, порван, вырваны страницы, невозможно разобрать данные, фото или штампы);

нужно исправить данные, неправильно введенные сотрудниками МФЦ (например, ошибки в дате и месте рождения, фамилии, имени или отчестве).

В этих случаях необходимо собрать документы и подать заявление в ближайшем центре «Мои документы» по предварительной записи или в миграционном отделе МВД. Также можно оформить заявку через приложение или сайт «Госуслуги».

Если вы меняете паспорт после достижения определенного возраста, у вас будет 90 дней на подачу заявления, в других случаях — 30 дней. Если опоздать с подачей заявления, будет наложен штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб. в городах федерального значения и от 2 тыс. до 3 тыс. руб. в других регионах.

Срок выдачи нового паспорта вне зависимости от причины, региона и способа подачи заявления — пять рабочих дней.

Документы для замены или восстановления паспорта

Для замены документа необходимо заполнить заявление на выдачу паспорта. Обычно это можно сделать прямо в МФЦ или в отделе МВД.

Обязательно потребуются:

старый паспорт;

две цветные или черно-белые фотографии размером 35x45 мм (три, если нужно оформить временное удостоверение личности);

для военнообязанных — один из документов воинского учета (удостоверение подлежащего призыву или военный билет).

Если меняются определенные паспортные данные, дополнительно потребуются и другие документы:

свидетельство о заключении или расторжении брака (если нужно изменить фамилию);

свидетельство о перемене имени (можно получить в отделении ЗАГС после обращения);

свидетельство о рождении (если была допущена ошибка в фамилии, имени, отчестве, дате или месте рождения);

свидетельство об усыновлении;

решение суда об установлении истинной даты и места рождения (дата и место рождения могут быть умышленно скрыты по просьбе опекуна по решению суда).

Важно: Вы не можете изменить дату или место рождения по своему желанию. Правки в эти данные вносятся только в случае ошибки сотрудников МФЦ в выданном паспорте либо по решению суда.

При замене паспорта также будет необходимо оплатить госпошлину в размере 300 руб., однако если паспорт был утерян или украден, размер пошлины составит 1,5 тыс. руб. Оплату можно совершить непосредственно в МФЦ, по реквизитам, которые можно найти на сайте МВД РФ, или в личном кабинете приложения «Госуслуги».

Что делать, если утратил паспорт

Если вы уверены, что потеряли паспорт, лучше лишний раз убедиться в этом. В случае, если заявление уже подано, старый документ станет недействительным и в любом случае придется оплатить пошлину и дождаться выдачи нового. Кроме того, заявителя могут привлечь к административной ответственности за утрату паспорта по небрежности. За это грозит предупреждение или штраф в размере от 100 до 300 руб.

Написать заявление о потере или похищении паспорта можно в ближайшем территориальном отделе МВД. В документе нужно указать фамилию, имя и отчество, место жительства, дату потери паспорта и другие известные вам данные.

После этого будет выдан талон-уведомление, в котором будет указана дата обращения. Далее можно подавать заявление на восстановление паспорта. При желании можно оформить временное удостоверение личности в миграционном отделе МВД до тех пор, пока не выдадут новый документ. Это может потребоваться, например, если уже куплены билеты по потерянному паспорту.

При подаче заявления после утери паспорта потребуются все те же документы и выданный талон-уведомление.

Куда подавать документы

Подать документы для замены паспорта можно в любом отделе МФЦ «Мои документы», в миграционном отделе МВД, на сайте или в приложении «Госуслуги». Забрать документ можно будет лично в том месте, где было подано заявление.

Илья Акимов