Рациональность идет в расход

Потребительские расходы жителей Удмуртии в четвертом квартале 2022 года выросли на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом если в городах они увеличились, то в сельской местности, наоборот, сократились. В первую очередь экономили жители районов республики на непродовольственных товарах — здесь падение произошло на 35%. Расходы на продукты питания в среднем в Удмуртии выросли на 11%, на услуги — на 23%. Эксперты отмечают, что в целом идет тренд на сокращение потребления определенных товаров при продолжающемся росте цен. При этом горожане частично компенсировали инфляцию повышением собственных доходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным выборочного обследования бюджетов домохозяйств, проведенного Удмуртстатом, потребительские расходы жителей Удмуртии в четвертом квартале 2022 года увеличились на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составили 21,7 тыс. руб. в месяц из расчета на одного члена домохозяйства. В городах расходы выросли на 10,5%, до 23,8 тыс. руб., в сельской местности сократились на 12,2%, до 17,5 тыс. руб.

Традиционно самую большую долю в расходах занимают непродовольственные товары. В октябре—декабре 2022 года жители республики потратили на них на 13,5% меньше, чем годом ранее,— 8111 руб.

При этом если в городах расходы немного увеличились — на 1,6% (8 450 руб.), то в сельской местности на непродовольственных товарах активно экономили — траты сократились на 34,9% (7446 руб.).

Расходы на продукты питания в среднем в Удмуртии составили 6704 руб. на одного человека, что на 11,1% больше, чем год назад. В сельской местности эта статья семейного бюджета выросла больше, чем в городах: 19,3% против 7,7%, соответственно 6061 руб. и 7030 руб.

На услуги жители Удмуртии потратили в среднем 5814 руб., что на 23% больше, чем в четвертом квартале 2021 года. Причем в городах эта статья превышает расходы на продукты питания и росла она активнее, чем в сельской местности. Соответственно 7126 руб. (+25,7%) и 3233 руб. (+11,6%).

Питание вне дома в общем объеме расходов жителей Удмуртии занимает всего 2,6%. Траты на походы в заведения общепита выросли на 21,7%, до 573 руб. в месяц на члена домохозяйства. В городах они увеличились на 8,4% (666 руб.), в сельской местности — сразу в два раза (390 руб.).

На алкоголь жители республики потратили в среднем 478 руб., или на 27,1% больше. В городах эта статья расходов увеличилась на 30,7% (532 руб.), в сельской местности — на 17,4%, 372 руб.

На рост потребительских расходов в первую очередь повлияла инфляция, говорит директор удмуртского филиала института экономики Уральского отделения Российской академии наук Анна Овчинникова. Она отмечает, что индекс потребительских цен на товары и услуги в IV квартале 2022 года к соответствующему кварталу предыдущего года составил 113,1%, а без учета динамики цен на сезонные товары 116,08%. «Опережающий темп инфляции над ростом расходов говорит о снижении потребления товаров и услуг населением, т. е. тратим больше, а количество приобретенных товаров становиться меньше»,— поясняет эксперт.

Снижение потребительских расходов в сельской местности сопряжено с падением располагаемых ресурсов домохозяйств на 7,55%, в отличие от городов, где располагаемые доходы увеличились более чем на 20%, полагает госпожа Овчинникова.

«Именно этим и объясняется разница структуры потребления городских и сельских жителей. В городе граждане частично компенсировали инфляцию ростом доходов, на селе же уже в 2022 году пришлось реально перераспределять потребительскую корзину и экономить в первую очередь на непродовольственных товарах»,— говорит эксперт.

По ее словам, наибольший спад физического объема розничной продажи коснулся легковых автомобилей (–25,44%), большинства продуктов питания. Рост потребления наблюдался на бытовую технику: аудиоаппаратура — 9,19%, компьютеры — 4,85%, телевизоры — 4,57% и т.д. «То есть жители Удмуртии заместили спрос на товары первой необходимости на товары длительного пользования»,— пояснила госпожа Овчинникова.

Эти тенденции будут усугубляться, считает она: в первую очередь это повлияет на объем приобретаемых услуг, где на данный момент наблюдается наибольшая инфляция и которые не относятся к первоочередным (туризм, химчистки, услуги по воспитанию детей и т. д.), далее подвергнутся ревизии непродовольственные товары, а далее и продукты питания. «Но на данном этапе такое снижение потребления я не расценивала как кризисное (недостаточное), а в большей степени как рациональное (экономичное)»,— заключила эксперт.

Проректор по стратегическим коммуникациям и развитию ИжГТУ, профессор кафедры «Экономика и управление организацией» Раиль Галиахметов считает, что на потребительские расходы влияет неопределенность в экономике и спад доходов населения. «В этих условиях граждане стараются меньше тратить средств на непродовольственные товары, сконцентрировав ресурсы на предметы первой необходимости. При этом ситуация с доходами в городах лучше, чем в сельской местности, так как предприятия в прошлом году активнее набирали персонал, предлагая более высокую зарплату. Таким образом, горожане могли себе больше позволить тратиться на непродовольственные товары и услуги. В то же время правительство усилило контроль за ценами на продукты питания, поэтому в целом рост на них был не столь существенный, потребление сохранилось при росте расходов с учетом инфляции»,— говорит эксперт.

Михаил Красильников

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