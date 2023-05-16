В отношении уфимки, оставившей в квартире ребенка, возбуждено уголовное дело

Ленинский межрайонный следственный отдел Уфы возбудил уголовное дело по факту оставления в опасности ребенка (ст. 125 УК РФ).

Как сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии, женщина на два дня оставила шестилетнего сына одного в съемной квартире в доме на улице Шмидта. Ребенок позвал на помощь, высунувшись из окна на 11-ом этаже. Его крик услышали местные жители, которые вызвали экстренные службы. Дверь квартиры спасателям и полицейским открыл ее хозяин, у которого подозреваемая арендовала жилплощадь.

Женщину пока не нашли. Ребенок был передан отцу (находится в разводе с бывшей женой. — «Ъ-Уфа»).

Олег Вахитов

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