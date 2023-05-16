С искренним возмещением

Региональный парламент по требованию прокуратуры Прикамья меняет порядок компенсаций расходов для муниципальных депутатов, работающих на непостоянной основе. Если проект будет принят, то депутаты смогут получать возмещение расходов из местного бюджета, только предъявив документы, подтверждающие, что эти расходы связаны с депутатской работой. Пока региональное законодательство позволяет думцам получать компенсации без конкретизации понесенных расходов. Такая практика, по мнению прокуратуры, равнозначна получению зарплаты. Подобные компенсации после вмешательства надзорного органа были ранее отменены в Краснокамске и Кунгуре. Эксперты считают, что требования прокуратуры обоснованны.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На рассмотрение Законодательного собрания Пермского края внесен проект изменений в закон «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Пермском крае». Поправки внесены руководством парламента, они касаются требований к компенсациям для депутатов муниципальных представительных органов (дум, земских собраний) из местных бюджетов.

Если проект будет принят, то муниципальные депутаты, работающие на непостоянной основе, получат право на компенсацию расходов на транспорт, связь и других затрат, которые связаны с депутатской работой. При этом все расходы должны быть подтверждены документально. Действующий же региональный закон позволяет местным представительным органам устанавливать для депутатов на непостоянной основе компенсации «за время осуществления полномочий» без документального подтверждения понесенных расходов.

На изменении регионального законодательства настояла прокуратура Пермского края. Осенью прошлого года надзорный орган обратился в Пермский краевой суд с административным исковым заявлением, в котором требовал от регионального заксобрания отменить нормы краевого законодательства, позволяющие депутатам получать компенсации без документов, подтверждающих расходы. Как указано в решении суда, истец посчитал, что подобные выплаты не являются компенсацией понесенных депутатами расходов и схожи с назначением заработной платы. Это не соответствует нормам Бюджетного кодекса РФ, позволяющим получать зарплату только депутатам, работающим на постоянной основе.

Ответчик возразил, что в региональном законодательстве уже присутствует требование документального подтверждения расходов для получения компенсации. Однако суд установил, что эти нормы не являются дублирующими, и в январе 2023 года удовлетворил требования краевой прокуратуры.

Отметим, что ранее органы прокуратуры добивались отмены компенсационных выплат для муниципальных депутатов в нескольких муниципалитетах Пермского края. Так, в Краснокамске местный прокурор внес протест на решение окружной думы о ежемесячных выплатах (около 15 тыс. руб.) для депутатов, работающих на непостоянной основе. После этого думцы приняли новое положение о компенсациях, требующее от депутатов предоставлять документы, подтверждающие понесенные расходы.

В Кунгуре местная прокуратура через суд отменила компенсационные выплаты для депутатов думы. Компенсация составляла 12 тыс. руб., депутат Кунгурской думы мог получить эти средства один раз в четыре месяца без подтверждения понесенных расходов. Ранее надзорный орган внес протест на данную норму, однако думцы не стали менять спорный документ. После этого прокуратура обратилась в Пермский краевой суд, отменивший положение, принятое депутатами.

Глава Кунгурского муниципального округа, председатель Совета муниципальных образований Прикамья Вадим Лысанов считает, что компенсации для муниципальных депутатов не оказывают существенной нагрузки на муниципальный бюджет. «Депутаты несут определенные расходы, например на организацию встреч с избирателями. Прокуратуре, конечно, виднее, но это не такие большие деньги, чтобы они как-то существенно влияли на бюджет»,— отмечает глава муниципалитета.

«У нас были компенсации, и бюджет не разорился. Тем более компенсации были всегда по карману: есть у муниципалитета деньги — платим больше; если доходы небольшие — и компенсации меньше»,— добавил Вадим Лысанов.

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае, экс-председатель Пермской думы, бывший глава Перми Игорь Сапко утверждает, что отказ от предоставления компенсаций без подтверждающих документов «отвечает сложившейся судебной практике и действующему законодательству».

«Депутат, осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе, вправе иметь другую постоянную работу. Компенсация расходов депутатов только на основании документов, подтверждающих такие расходы, отвечает смыслу статьи 40 Федерального закона „Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“, согласно которой установление такой гарантии имеет целью именно компенсировать понесенные депутатами расходы, а не предоставлять вознаграждение вне зависимости от фактически понесенных расходов»,— пояснил Игорь Сапко.

Господин Сапко подчерк­нул, что депутаты Пермской думы, работающие на непостоянной основе, получают компенсации «исключительно на основании подтверждающих документов». «Соответствующие изменения были внесены городскими депутатами по требованию прокуратуры еще в феврале 2021 года»,— уточнил экс-председатель Пермской думы.

Константин Кадочников