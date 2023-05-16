Бастрыкин запросил доклад о возможных поборах управляющей компании в Краснодаре

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах проверки сведений о сборе денег управляющей компанией «Родные просторы» с жителей дома на улице Куликова Поля в Краснодаре. Об этом сообщила пресс-служба центрального аппарата СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКР Фото: пресс-служба СКР

Жильцы направили господину Бастрыкину видеообращение, в котором сообщили, что средства собирают незаконно, якобы для подключения жилого многоквартирного дома к коммуникациям, в том числе к канализационно-насосной станции.

«Отмечается, что руководитель данной организации намеренно рассчитывает завышенную задолженность собственников по оплате коммунальных услуг, после чего выкупает их квартиры по цене намного ниже рыночной»,— говорится в сообщении.

Ранее жильцы дома, которым управляет компания «Родные просторы» заявили, что направляли обращения в компетентные органы, но это не принесло результатов.

ООО «Родные Просторы», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в 2016 году в краснодарском поселке Российском. Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе является основным видом деятельности предприятия. Владельцем компании является Сергей Хроленко. В 2022 году выручка предприятия составила 35,1 млн руб., чистая прибыль — 16,3 млн руб.

Анастасия Донскова

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