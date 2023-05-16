В Ярославле назвали самые зараженные борщевиком территории

Заволжский район Ярославля больше всего поражен борщевиком. Об этом на общегородском собрании рассказала заместитель директора по благоустройству МБУ «Горзеленхозстрой» Татьяна Кокорина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля

Если брать территории Заволги, то много опасного растения в микрорайоне «Резинотехника», а также в районе Красноборской улицы и Тверицкого бора. Специалисты также назвали самые зараженные борщевиком пространства в Дзержинском, Фрунзенском, Красноперекопском и Ленинском районах.

«Очаги борщевика наблюдаются на Ленинградском проспекте Дзержинского района, на выезде из города. Фрунзенский район менее поражен, сорняк здесь растет точечно: на улице Кривова, в районе Крестобогородской церкви. На Автозаводской улице, которая еще в прошлом году была поражена борщевиком, в этом году проросли только неопасные сорняки. В этом смысле очевидна положительная динамика»,— дополнила госпожа Кокорина.

По данным мэрии города, в 2023 году обработка пройдет на 20 га пораженной борщевиком территории. На эти цели выделено 500 тыс. руб. Сегодня сотрудники МБУ «Горзеленхозстрой» провели механический покос борщевика в Заволжском районе. Механическая обработка пораженных территорий продолжится до 1 июля, по ночам участки с борщевиком будут обрабатывать химическим методом.

Алла Чижова