«VAR даже в РПЛ не позволяет избавиться от скандалов»

Российский футбольный союз назвал стоимость системы видеоповторов и зарплату судей и предложил клубам, которые выступают в ФНЛ, самим оплачивать использование VAR. По словам генерального секретаря организации Максима Митрофанова, он предоставил клубам сметы и ждет ответа. Сколько нужно заплатить и зачем, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Российский футбол частенько заставляет вспоминать мудрый афоризм «У кого-то хлеб черствый, а у кого-то бриллианты мелкие». В этот раз РФС предложил не самым богатым клубам ФНЛ самим оплачивать систему видеоповторов. Генеральный секретарь союза Максим Митрофанов даже смету командам предоставил, где учитываются основные траты, — это примерно 400 тыс. руб. за одну игру.

Уверен, что «Зенит» с бюджетом под €200 млн в год, где долгое время трудился господин Митрофанов, не замечает подобных расходов. Но в ФНЛ все иначе, и РФС мог бы найти другой путь для подобного проекта, подчеркнул футбольный менеджер Юрий Белоус:

«При наличии такого слабого судейства, конечно, VAR — это один из тех благотворных моментов, которые надо оставить. Вместе с тем в Первой лиге у нас не такие богатые клубы. Для РФС же это не такие уж большие деньги, тем более вполне можно найти спонсоров под эту статью расходов».

Так что в целом VAR в Первой лиге — хорошее начинание, но станет ли от этого судейство качественнее? Пока даже в элитном дивизионе такое количество скандалов, связанных с арбитрами, что диву даешься. После 27-го тура только «Спартак» пожаловался на пять судейских решений в матче с «Химками». И я не удивлюсь, если окажется, что клубов, которые довольны работой арбитров, у сейчас вообще нет.

Правда, глава департамента судейства РФС Павел Каманцев не раз говорил, как воспринимает критику: «Мы к этому относимся, честно сказать, уже с известной долей безразличия».

Так что VAR даже в РПЛ не позволяет избавиться от скандалов. И это при учете, что внимание к элитному дивизиону гораздо выше, чем к низшим лигам, не говоря уже о том, сколько времени порой судьи тратят на принятие решения, когда смотрят видеоповтор. В Первой лиге все это вообще может превратиться в фарс. Будут ли клубы платить за то, что не работает должным образом, вопрос открытый.

К тому же не будем забывать, что после введения санкций в отношении России VAR в отечественном чемпионате — неполноценная система. Офсайдные линии существующая версия рисовать до сих пор не умеет, и по таким вопросам судьи принимают решение по старинке, уверят арбитр FIFA Сергей Лапочкин: «К сожалению, у нас пока эти линии не используются, у нас их нет. Пока все это в разработке, и когда появится возможность определять положение вне игры, никто не знает. Поэтому сейчас мы как-то гадаем».

Поэтому неудивительно, что многие игроки даже в РПЛ начали относиться к системе видеоповторов скептически. В последнем интервью телеканалу «Матч ТВ» лидер «Спартака» Александр Соболев объяснил, почему: «Когда есть VAR, и судья, ориентируясь на увиденное, принимает решение о пенальти, это всегда спорный момент. Это можно крутить в две стороны».

У чиновников же своя логика, кстати, совершенно понятная. VAR в Первой лиге увеличит количество специалистов, которые могут работать на видеоповторах. По идее и качество судейства должно вырасти.

Только вот почему-то, несмотря на вроде верные шаги руководителей российского футбола, все, что связано с этим аспектом, вот уже много лет остается темой, о которой без содрогания не могут говорить ни эксперты, ни болельщики.

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