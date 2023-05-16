Видео с разведывательными целями

ЦРУ запустило Telegram-канал для вербовки россиян. Американская разведка призвала делиться важной информацией, в том числе об экономике и высшем руководстве страны. Как отметили CNN источники в ЦРУ, боевые действия на Украине создали историческую возможность, «чтобы русские пришли к нам и предоставили информацию, в которой нуждаются США».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Reuters Фото: Dado Ruvic / Reuters

В канале опубликован и видеоролик на русском языке. На кадрах изображен мужчина в пальто и с портфелем, который ходит по заснеженному городу, носит удостоверение и имеет доступ к документам и закрытым системам. Это абстрактный высокопоставленный чиновник, уточняет CNN, представитель целевой аудитории ролика от ЦРУ.

Но информаторов такого уровня вербуют иначе, рассказал бывший сотрудник спецслужб Петр Григорьев: «Когда идет разработка, она может быть завуалирована, но при этом всегда точна и определенна. В этом же случае используются общие фразы, в частности, о том, что ты не вышел на свободу и на самом деле находишься в тюрьме. Это очень похожу на фразу из фильма Гая Ричи "Револьвер". Такие психологические шаблоны красиво звучат, но по факту за ними ничего нет.

В конце ролика видна эмблема ЦРУ, что изначально для знающих людей ассоциируется с чем-то негативным. Обычно если вы желаете мягко привлечь кого-то, то никогда не работаете под своим флагом, можно действовать, не раскрывая при этом, кто вы на самом деле.

Спецслужбисты представляются своим истинным именем только тогда, когда объект разработки уже висит на крючке. То есть, например, в отношении него есть негативная информация, или человек четко высказал материальную заинтересованность, то есть когда он уже инициативно идет на сотрудничество».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Telegram-канал ЦРУ «удобным ресурсом для отслеживания обращающихся».

Что же грозит тем, кто попытается связаться с американской разведкой? На этот вопрос “Ъ FM” ответил адвокат Евгений Смирнов:

«Существует в том числе конвенциональная статья о государственной измене, которая предусматривает уголовную ответственность за сбор и передачу сведений как составляющих государственную тайну, так и такой информации, которая может быть использована против безопасности Российской Федерации. При этом никак не конкретизируется, что же это за информация.

Есть в Уголовном кодексе и статья 275, а в ней примечание 1, которое предусматривает ответственность за конфиденциальное общение с представителями иностранных государств и спецслужб.

Чтобы быть привлеченным к ответственности по этой статье, необязательно что-либо передавать. Здесь криминализован сам факт общения с иностранными спецслужбами.

Поэтому переписка в Telegram-боте потенциально, конечно, может быть риском для тех россиян, у кого такую переписку найдут российские правоохранители.

Есть куча способов, как спецслужбы получают сведения об этом. Очень распространенная практика — каждый день происходят десятки, а то и сотни подобных случаев — когда молодых людей при пересечении границы останавливают, отводят в сторону, забирают у них телефоны, получают к ним доступ и просматривают имеющуюся на них переписку. Есть случаи технического взлома устройств, когда, например, с помощью программ-шпионов российские спецслужбы получали доступ к смартфонам».

В Совете федерации ранее заявляли, что иностранные разведки «буквально открыто вербуют» россиян, которые находятся за рубежом. Западные спецслужбы «не ослабляют активности» и на территории России, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, сам Telegram-канал ЦРУ в Кремле пока не видели.

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Иван Корякин