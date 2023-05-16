Нижегородец осужден на 10 лет за вовлечение подростков в террористическую деятельность

Житель Нижегородской области осужден на 10 лет за вербовку несовершеннолетних для участия в террористической организации.

По данным регионального СК РФ, в декабре 2021 года молодой человек создал в интернете чат, в котором приглашал подростков вступить в террористическую организацию. Во время обыска дома у нижегородца обнаружили взрывчатые вещества. Это стало поводом для еще одной статьи обвинения.

Приговор вступил в законную силу. Три года молодой человек будет отбывать наказание в тюрьме, оставшуюся часть — в колонии строгого режима.

Андрей Репин