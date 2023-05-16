Свердловскую набережную в Петербурге отремонтируют до конца 2024 года

Свердловскую набережную в Санкт-Петербурге отремонтируют до конца 2024 года. Ремонтные работы на правом берегу Невы уже начались, рассказали 16 мая в пресс-службе Смольного.

Работы пройдут на протяжении всей набережной — от улицы Ватутина до Малоохтинского моста. Планируется, что в процессе ремонта будут переустроены инженерные сети, изменены системы водоотвода с тротуара, а также проведены мероприятия по обеспечению грунтонепроницаемости.

Как отмечают в пресс-службе, также будут высажены кустарники и деревья, установлены оборудования для спуска на инвалидных колясках и восстановлен провалившийся асфальт.

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