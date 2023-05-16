В Запорожской области задержали подозреваемых в убийстве замначальника УМВД

В Запорожской области задержали троих причастных к убийству замначальника управления МВД России по региону. Двое задержанных являются гражданами России, еще один — гражданином Украины.

«Реализуя оперативную информацию, сотрудники ГУ МВД России по Запорожской области совместно с коллегами из областного УФСБ установили и задержали гражданина Украины и двух граждан России, которые по заданию Службы безопасности Украины совершили теракт в отношении заместителя начальника УМВД России "Мелитопольское"»,— сообщили в МВД России (цитата по «МВД-Медиа»).

По данным ведомства, задержанные также участвовали в планировании и организации других преступлений в отношении представителей власти и силовых структур подконтрольной России части Запорожской области. В МВД утверждают, что их деятельность курировалась Службой безопасности Украины.

О покушении на замначальника управления МВД России по Запорожской области сообщалось 2 мая. Отмечалось, что взрывное устройство заложили в Мелитополе у жилого дома по улице Пирогова. Его привели в действие, когда полицейский открыл ворота, направляясь на работу. В результате мужчину госпитализировали. Позднее стало известно, что силовик скончался.

Александр Кислов