Минэнерго Украины предупредило о скором исчерпании запасов топлива в стране

Замминистра энергетики Украины Николай Колесник сообщил, что в случае прекращения поступления в страну нефти и нефтепродуктов их запасов хватит на срок от 10 до 30 дней. По его словам, «этого критически мало». Его слова приводит Минэнерго Украины.

«Сегодня в случае прекращения поступлений нефти и нефтепродуктов потребность в них страна сможет удовлетворять в течение не более 10–30 дней за счет собственной добычи и запасов. Этого критически мало. Учитывая все коварство врага, с которым мы имеем дело, нельзя исключать риск очередной попытки лишить нас топлива»,— заявил замминистра.

Такое заявление чиновник сделал в ходе обсуждения законопроекта о создании системы минимальных запасов нефти и нефтепродуктов. Согласно законопроекту, нефтяные компании должны ежегодно откладывать 3% от введенного в обращение объема нефти и/или нефтепродуктов, но не менее 2 тыс. тонн для импортеров и 50 тыс. тонн для производителей. Предполагается, что оно будет храниться на АЗС вместе с коммерческими запасами.

Анастасия Ларина