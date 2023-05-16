В работе сервиса по продаже билетов на Дягилевский фестиваль произошел сбой из-за ажиотажа и атак перекупщиков

Сегодня на «Яндекс Афише» открылась продажа билетов на события Дягилевского фестиваля, который пройдет в Перми с 22 июня до 2 июля. Днем в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте» стали появляться сообщения, что желающие попасть на него не могут приобрести билеты из-за сбоя в работе сервиса. Пресс-служба фестиваля пояснила, что сбой произошел из-за высоко спроса на билеты.

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«Ажиотаж, который сегодня был на старте продаж, превысил прошлогодний в три с лишним раза. На пике около 7 тыс. человек пыталась купить одни и те же билеты. Одновременно перекупщики атаковали продажи специальными программами, пытаясь автоматически забронировать залы за минуту»,— прокомментировали ситуацию в пресс-службе мероприятия.

Организаторы отметили, что сейчас ажиотаж спал, билетная система стабилизировалась и на большую часть событий билеты пока доступны.

Дягилевский фестиваль проводится в Перми с 2003 года. В этом году мероприятие станет одним из флагманских событий праздничной программы к 300-летию города.