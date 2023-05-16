В Ростовской области группу из десяти человек осудили за сбыт наркотиков

Каменский районный суд Ростовской области признал десятерых человек виновными в незаконном приобретении наркотиков и покушении на их сбыт, а также в незаконном хранении боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, с августа 2020 года по февраль 2021 года участники организованной группы продавали наркотики в Ростовской области через интернет-магазин в приложении одной из социальных сетей. При обысках из незаконного оборота оперативники изъяли свыше 10,5 кг наркотических средств.

Кроме того, один из мужчин осужден за незаконные приобретение и хранение боеприпасов к огнестрельному оружию, другой — за незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотиков в крупном размере.

Суд приговорил Марка Грищенко к восьми годам двум месяцам, Олега Леонтьева — к восьми годам, Вячеслава Пилипченко — к восьми годам десяти месяцам, Андрея Колесникова — к восьми годам, Андрея Ординарцева — к трем годам, Андрея Мельникова — к десяти годам трем месяцам, Алексея Смагина — к десяти годам одному месяцу лишения свободы, Екатерину Чернакову, Оксану Ванжулу и Каролину-Викторию Чубко — к семи годам лишения свободы каждую.

Кристина Федичкина