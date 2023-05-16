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Ярославский детский омбудсмен расследует драку в колледже в Переславле

Во время учебных занятий в переславском колледже имени Александра Невского произошла драка, одному из несовершеннолетних участников потасовки сломали челюсть. Проверку по данному факту ведет уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

Пострадавший в драке

Пострадавший в драке

Фото: Уполномоченный по правам ребенка в ЯО

Пострадавший в драке

Фото: Уполномоченный по правам ребенка в ЯО

Пострадавший ученик колледжа был госпитализирован в больницу, однако правоохранительные органы не знали о факте драки.

«Вызывает удивление факт того, что ни образовательная организация, ни медицинское учреждение, в которое был госпитализирован пострадавший в результате случившегося, не уведомили правоохранительные органы об указанном инциденте, несмотря на наличие факта причинения существенного вреда здоровью»,— отметили в аппарате уполномоченного.

Как показала проверка омбудсмена, комиссию по расследованию драки в колледже создали через 12 дней после происшествия, а ее состав сформирован с нарушением законодательства.

«Расследование несчастных случаев с обучающимися должно незамедлительно проводиться образовательными организациями в строгом соответствии с установленным законодательством порядком с целью принятия своевременных мер, направленных на защиту прав несовершеннолетних»,— считает Михаил Крупин.

Андрей Иванов

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