Ярославский детский омбудсмен расследует драку в колледже в Переславле

Во время учебных занятий в переславском колледже имени Александра Невского произошла драка, одному из несовершеннолетних участников потасовки сломали челюсть. Проверку по данному факту ведет уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пострадавший в драке

Фото: Уполномоченный по правам ребенка в ЯО Пострадавший в драке

Фото: Уполномоченный по правам ребенка в ЯО

Пострадавший ученик колледжа был госпитализирован в больницу, однако правоохранительные органы не знали о факте драки.

«Вызывает удивление факт того, что ни образовательная организация, ни медицинское учреждение, в которое был госпитализирован пострадавший в результате случившегося, не уведомили правоохранительные органы об указанном инциденте, несмотря на наличие факта причинения существенного вреда здоровью»,— отметили в аппарате уполномоченного.

Как показала проверка омбудсмена, комиссию по расследованию драки в колледже создали через 12 дней после происшествия, а ее состав сформирован с нарушением законодательства.

«Расследование несчастных случаев с обучающимися должно незамедлительно проводиться образовательными организациями в строгом соответствии с установленным законодательством порядком с целью принятия своевременных мер, направленных на защиту прав несовершеннолетних»,— считает Михаил Крупин.

Андрей Иванов