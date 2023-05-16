Казанские отели загружены на время проведения KazanForum на 100%

Отели в Казани на период проведения международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» загружены на 100%. Об этом на пресс-конференции сказал глава дирекции спортивных и социальных проектов Максим Денисов.

«Собственно говоря, это не может не радовать, что к форуму интерес, что на форум едут, что форум является центром притяжения такого количеств друзей, партнеров и гостей нашей республики», — сказал господин Денисов.

KazanForum пройдет в Казани 18 и 19 мая. Всего на мероприятие зарегистрировали около 15 тыс. участников из 85 стран.

"Ъ-Казань"