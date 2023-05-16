Ярославским невестам оплачивали фиктивные браки с иностранцами

В Дзержинский районный суд Ярославля направлено уголовное дело по обвинению ярославца в организации фиктивных браков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

30-летний житель Ярославля обвиняется в организации незаконного пребывания иностранных граждан в РФ. По версии следствия, за полтора года он организовал регистрацию четырех браков иностранцев с гражданками РФ с целью получения для гастарбайтеров разрешения на временное проживание.

Реальную семью пары создавать не собирались, каждый иностранец заплатил за организацию брака по 150 тыс. руб., а ярославские «невесты» получили от обвиняемого от 10 до 20 тыс. руб.

Алла Чижова