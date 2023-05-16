Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ярославским невестам оплачивали фиктивные браки с иностранцами

В Дзержинский районный суд Ярославля направлено уголовное дело по обвинению ярославца в организации фиктивных браков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

30-летний житель Ярославля обвиняется в организации незаконного пребывания иностранных граждан в РФ. По версии следствия, за полтора года он организовал регистрацию четырех браков иностранцев с гражданками РФ с целью получения для гастарбайтеров разрешения на временное проживание.

Реальную семью пары создавать не собирались, каждый иностранец заплатил за организацию брака по 150 тыс. руб., а ярославские «невесты» получили от обвиняемого от 10 до 20 тыс. руб.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...