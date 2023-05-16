Внешнюю отделку нового здания Пермской художественной галереи планируется завершить летом

Отделку фасадов нового здания Пермской художественной галереи планируется завершить к концу лета. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, такие сроки обозначил гендиректор регионального управления капитального строительства Антон Плаксин во время сегодняшнего визита губернатора Дмитрия Махонина на строительную площадку. В ближайшие несколько недель на объект начнут поступать цельные шестиметровые стеклянные витражи, а в июле — медные листы для отделки фасада. Господин Махонин заявил, что краевые власти рассчитывают на то, что уже к концу июля «галерея будет оформлена с точки зрения внешнего вида».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Пермского края Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Сейчас на объекте ведутся работы по устройству внутренних перегородок, в подвальной части и на первом этаже строители приступили к отделочным работам и начали монтаж систем вентиляции. Также по воссозданию трех корпусов бывшего завода им. Шпагина. Они, наряду с основным зданием, составят единый комплекс галереи. В этих помещениях планируется разместить кафе и детский кластер, где могут проходить творческие развивающие занятия и выставки. В общей сложности на стройплощадке трудится около 340 рабочих в две смены. Для ускорения темпа работ их число планируется увеличить да 600 человек.

Новое здание галереи будет расположено на ул. Советской, 1, на территории культурного кластера «Завод Шпагина». Общая площадь объекта превысит 20 тыс. кв. м. Наряду с выставочными залами здесь появятся библиотека, образовательный центр, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские. Ввести здание галереи в эксплуатацию должны до конца этого года. Первую выставку в ней планируется провести летом 2024 года.