В Петербурге проведут новые конкурсы на проектирование станций метро

В Петербурге объявят новые конкурсы на проектирование восьми станций Красносельско-Калининской линии метро от «Путиловской» до «Каретной». Стартовая цена составит 1,8 млрд руб., пишет «Фонтанка».

По данным издания, контракт рассчитан до осени 2026 года. Проектная документация под четыре шахты должна выйти из экспертизы осенью текущего года, подготовка по другим площадкам — в декабре, а основной этап строительства — в августе 2024 года. Согласно контракту, к октябрю должна быть готова первоочередная документация о строительстве тоннелей по путям «Каретная»—«Боровая», «Путиловская»—«Броневая».

Напомним, что прошлый конкурс на проектирование был отменен в марте. Заявок на участие организатор не получил.

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