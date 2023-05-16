Краснодарской обувной компании выделили 17,5 млн рублей на закупку оборудования

Краснодарская компания по производству обуви «Зарина-Юг» получит 17,5 млн руб. на закупку нового оборудования. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Финансирование предприятия одобрил экспертный совет Фонда по развитию промышленности. Компания получит деньги в качестве льготного займа под 1% годовых.

«Для производителя покупка новой техники — возможность для компании выйти на новый уровень, а для города — дополнительный приток налогов»,— отметила руководитель управления экономики Елена Васильченко.

Еще 4 млн руб. получит производитель систем водоотведения. Средства направят на производство лотков, садовых бордюров, ревизионных коробов и других пластиковых элементов.

Компания «Зарина-Юг», по данным «СПАРК-Интерфакс», была зарегистрирована в 1998 году в Краснодаре. Основной вид деятельности предприятия — производство обуви. Совладельцами организации являются Манвел (37,5%), Самвел (37,5%) и Маринэ (25%) Степанян. В 2022 году выручка фирмы составила 281,1 млн руб., чистая прибыль — 22,7 млн руб.

Анастасия Донскова

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